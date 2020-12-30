Çağın ortopedik hastalığı: Hallux Valgus

Modern yaşam her geçen gün insanları tembelliğe zorluyor. Yeterince hareket edemeyen ayaklarda, kalitesiz ayakkabıların kullanımıyla birlikte hallux valgus hastalığı gelişmektedir. Ayrıca alınan ayakkabının kişinin ayak yapısına uymaması ve ayakların hava almaması gibi etkenler de hastalığın oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Hallux Valgus Nedir? Vücudun günlük spor ve egzersiz ihtiyaçları karşılanmadığı zaman kişide çeşitli hastalıklar gözlemlenir. Özellikle ortopedik olan bu hastalıklardan biri olan Hallux Valgus, ilk olarak 1800’lü yıllarda Carl Hueter tarafından keşfedilmiştir. Ayak parmağının yörüngesinden sapması sonucu, ayakta çeşitli şekil bozukluklarına neden olmaktadır. Ayrıca hastalığın başlangıçtan sonraki evrelerinde iltihap oluşumu da görülmektedir. Ayakta şekil bozuklukları öngörülebilir bir durumdur. Hallux Valgus ayak hastalıkları açısından ortopedisyenlerin en sık karşılaştığı hastalıkların başında yer almaktadır. Ayak baş parmağının sapması ilk olarak x ekseninde gerçekleşse de hastalığın ileri düzeylerinde bu sapma y ekseninde de meydana gelecek ve ayağın ucunu ve tırnaklarını doğrudan etkileyecektir. İyice bozulan eklem ayak derisine baskı yaparak iltihap oluşumuna sebep olur. İltihap oluşumuyla birlikte bu süreç çok ağrılı olabilmektedir. Hastalığın orta düzeylerinde artık ayakkabılarınızı giymek dahi istemeyebilirsiniz. Hastalık eğer yalnızca şekil bozukluğu olarak kendini gösteriyorsa tedavi edilmesini gerektirecek bir durum yoktur. Yalnızca iltihap oluşumu gözlemlenen hastalara tedavi önerilmektedir.

Doğuştan gelen ayağın taraklı yapısı, kesinlikle Hallux Valgus hastalığına işaret değildir. Benzer şekil bozuklukları görünse bile endişelenmenizi gerektirecek hiçbir şey yok. Eğer ayağınız taraklı bir yapıya sahipse eklem bozukluklarını önleyebilmek için daha geniş ayakkabıları tercih etmelisiniz. Ayak baş parmağının şekli oldukça önemlidir. Ayak baş parmağında oluşan şekil bozuklukları, ayağı hatta bacağı tümüyle etkilemektedir. Bu sebeple Hallux Valgus hastalığı bir an önce tedavi edilmesi gereken, ortopedik bir hastalıktır. Hastalığın belirtilerinden en az 2 tanesini yaşamanız halinde en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelisiniz. Hallux Valgus Hastalığının Nedenleri Nelerdir? Hallux Valgus hastalığının oluşmasının altında çeşitli nedenler yatmaktadır. Bu nedenlerden en bilinenleri devamlı olarak ayakta çalışmak ve ortopedik olmayan kalitesiz ayakkabı kullanımıdır. Ayrıca genetik faktörler de hastalığın gelişiminde aktif rol oynamaktadır. Ailenizden birinde Hallux Valgus hastalığı bulunuyorsa, risk altındasınız demektir. Ayakkabılar arasında özellikle parmakları birbirine sıkıştıran burnu sivri ayakkabılar Hallux Valgus hastalığının 1 numarası dostudur. Düzenli olarak bu tür ayakkabıların giyilmesi ayağınızın sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Ayaklarınızın düz bir tabana sahip olması yine Hallux oluşumunu tetikleyecektir.