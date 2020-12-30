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Çağın ortopedik hastalığı: Hallux Valgus

30.12.2020 17:17 | Son Güncelleme:
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Çağın ortopedik hastalığı: Hallux Valgus

Ortopedik olmayan kalitesiz ayakkabıları kullanan ve günlük hareketleri çok kısıtlı olan kişilerde çeşitli ayak rahatsızlıkları görülmektedir. Bunlardan biri olan hallux valgus hastalığı, tedavi edilmediği takdirde çok acı verici bir deneyim yaşatabilmektedir. Son yıllarda en çok merak edilen hastalık olan Hallux valgus nedir? gelin birlikte bakalım...

Modern yaşam her geçen gün insanları tembelliğe zorluyor. Yeterince hareket edemeyen ayaklarda, kalitesiz ayakkabıların kullanımıyla birlikte hallux valgus hastalığı gelişmektedir. Ayrıca alınan ayakkabının kişinin ayak yapısına uymaması ve ayakların hava almaması gibi etkenler de hastalığın oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır.

Hallux Valgus Nedir?

Vücudun günlük spor ve egzersiz ihtiyaçları karşılanmadığı zaman kişide çeşitli hastalıklar gözlemlenir. Özellikle ortopedik olan bu hastalıklardan biri olan Hallux Valgus, ilk olarak 1800’lü yıllarda Carl Hueter tarafından keşfedilmiştir. Ayak parmağının yörüngesinden sapması sonucu, ayakta çeşitli şekil bozukluklarına neden olmaktadır. Ayrıca hastalığın başlangıçtan sonraki evrelerinde iltihap oluşumu da görülmektedir.

Ayakta şekil bozuklukları öngörülebilir bir durumdur. Hallux Valgus ayak hastalıkları açısından ortopedisyenlerin en sık karşılaştığı hastalıkların başında yer almaktadır. Ayak baş parmağının sapması ilk olarak x ekseninde gerçekleşse de hastalığın ileri düzeylerinde bu sapma y ekseninde de meydana gelecek ve ayağın ucunu ve tırnaklarını doğrudan etkileyecektir. İyice bozulan eklem ayak derisine baskı yaparak iltihap oluşumuna sebep olur. İltihap oluşumuyla birlikte bu süreç çok ağrılı olabilmektedir. Hastalığın orta düzeylerinde artık ayakkabılarınızı giymek dahi istemeyebilirsiniz. Hastalık eğer yalnızca şekil bozukluğu olarak kendini gösteriyorsa tedavi edilmesini gerektirecek bir durum yoktur. Yalnızca iltihap oluşumu gözlemlenen hastalara tedavi önerilmektedir.

Doğuştan gelen ayağın taraklı yapısı, kesinlikle Hallux Valgus hastalığına işaret değildir. Benzer şekil bozuklukları görünse bile endişelenmenizi gerektirecek hiçbir şey yok. Eğer ayağınız taraklı bir yapıya sahipse eklem bozukluklarını önleyebilmek için daha geniş ayakkabıları tercih etmelisiniz.

Ayak baş parmağının şekli oldukça önemlidir. Ayak baş parmağında oluşan şekil bozuklukları, ayağı hatta bacağı tümüyle etkilemektedir. Bu sebeple Hallux Valgus hastalığı bir an önce tedavi edilmesi gereken, ortopedik bir hastalıktır. Hastalığın belirtilerinden en az 2 tanesini yaşamanız halinde en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelisiniz.

Hallux Valgus Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Hallux Valgus hastalığının oluşmasının altında çeşitli nedenler yatmaktadır. Bu nedenlerden en bilinenleri devamlı olarak ayakta çalışmak ve ortopedik olmayan kalitesiz ayakkabı kullanımıdır. Ayrıca genetik faktörler de hastalığın gelişiminde aktif rol oynamaktadır. Ailenizden birinde Hallux Valgus hastalığı bulunuyorsa, risk altındasınız demektir.

Ayakkabılar arasında özellikle parmakları birbirine sıkıştıran burnu sivri ayakkabılar Hallux Valgus hastalığının 1 numarası dostudur. Düzenli olarak bu tür ayakkabıların giyilmesi ayağınızın sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Ayaklarınızın düz bir tabana sahip olması yine Hallux oluşumunu tetikleyecektir.

Yanıkta olduğu gibi Hallux Valgus dereceleri olan bir hastalıktır. 1. Dereceden Hallux hastaları artık yürümede bile zorlanırken, daha düşük seviyede hastalığı bulunan kişiler ağrılı da olsa hareket edebilirler.

Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülmektedir. Bunun sebebi kadınların ucu dar ve topuklu tarzı ayakkabıları daha sık giyiyor olmasıdır. Özellikle ergenlik döneminde, ayakkabı seçiminde yapılan hatalar ve gereğinden az yapılan sporlar yetişkinlik döneminde Hallux Valgus hastalığına neden olabilmektedir.

Hallux Valgus Belirtileri Nelerdir?

Mantar ve burkulma gibi hastalıkların belirtileri ile Hallux Valgus hastalığının belirtileri hemen hemen benzer olduğundan genellikle bu rahatsızlıklar, Hallux Valgus hastalığı gibi düşünülebilmektedir. Oysaki Hallux Valgus hastalığının belirtileri oldukça belirgindir.

Ayak baş parmağını ilgilendiren bir durum olduğundan belirtiler de ilk olarak bu bölgelerde görülmektedir. Genel olarak belirtiler şu şekildedir:

  • Ayak parmağının eklem ekseni kaydığından bölgede kızarıklık gözlemlenir. Bu hastaların %99’unda görülmektedir.
  • Eklem bölgesinde 2 cm ile 4 cm arasında şişkinlik oluşur. Şişkinlik genellikle kızarık sonrasında oluşmaktadır.
  • Eklemdeki ağrı ve eksen kaymasından ötürü ayak baş parmağı hareketi iyiden iyiye zorlaşır.
  • Hastalık sol ayakta seyrediyorsa ayak parmağı sol tarafa, sağ ayakta seyrediyorsa ayak parmağı sağ tarafı doğru yönelme eğilimi gösterir.
  • Ayak baş parmağının zıt yönde hareketinden dolayı diğer ayak parmakları da sıkışmaya başlar. Birbirine yapışan ayak parmaklarında yanma, nasır ve kızarıklık gibi belirtiler görülür.
  • Hastalığın başlangıç evresinden sonra ayakta iltihap oluşur. İltihap hastalığın en şiddetli dönemlerinde artarak ayakkabı giyilmesini hatta yürümeyi bile çok zorlu bir hâle getirir.
  • Ayağın yapısı fiziksel olarak değişime uğrar.

Hallux Valgus Nasıl Tedavi Edilir?

Hallux Valgus tedavi edilebilir bir hastalık olduğu gibi tedavi yöntemi de oldukça fazladır. Hastalığın boyutu, doktorun hangi tedavi yöntemini uygulanacağına karar vermesinde en belirgin unsurdur. Hastalığın başlarında doktorunuz tarafından, hallux valgus aparatı almanız önerilebilir. Bu aparat hem eklem bölgesini korur hem de ayakkabınızı rahat bir biçimde giymenize olanak sağlar.

Genel tedavi yöntemi atel tedavisidir. Hastanın ayak baş parmağına şekil düzeltici bir atel takılır. Bu atel ayak baş parmağının sağlıklı bir biçimde hareket etmesini sağlayarak yerinden oynayan eklemin düzelmesini sağlar. Doktorunuzun önerdiği hallux valgus egzersizlerini yaparak tedavinin hızlanmasını sağlayabilirsiniz.

Hastalık ileri boyutlarda ise mutlaka cerrahi müdahale gerekmektedir. Ameliyatı oldukça basit bir işlemdir. Eğer ameliyat korkunuz varsa internet üzerinden hallux valgus ameliyatı izleyerek bu korkuyu üzerinizden az da olsa atabilirsiniz.

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