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Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 17:53 | Son Güncelleme

 YUMRUKLU saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden mizah dergisi sahibi Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı.  Geçtiğimiz cumartesi günü Karaköy'de bir balıkçıda uğradığı yumruklu saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı.

Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)- YUMRUKLU saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden mizah dergisi sahibi Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz cumartesi günü Karaköy'de bir balıkçıda uğradığı yumruklu saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı. Türker için Karacaahmet Şakirin Camiinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Türker'in cenazesine ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri katıldı. Türker, kılınan namazın ardından Pendik Dolayoba mezarlığında toprağa verildi.

(FOTOĞRAFLI)

Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandıÇağın Türker son yolculuğuna uğurlandıÇağın Türker son yolculuğuna uğurlandı

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