Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)- YUMRUKLU saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden mizah dergisi sahibi Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz cumartesi günü Karaköy'de bir balıkçıda uğradığı yumruklu saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı. Türker için Karacaahmet Şakirin Camiinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Türker'in cenazesine ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri katıldı. Türker, kılınan namazın ardından Pendik Dolayoba mezarlığında toprağa verildi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü
İdlib'in vurulmasının ardından Çavuşoğlu ve Pompeo arasında telefon trafiği!
Üst geçit faciası: Ölü ve yaralılar var
Fransa'nın göbeğinde çıplak performans
CHP'den çalışanlarla ilgili dikkat çeken öneri: Maaşlar her ay arttırılsın
AK Parti'den 'MHP ile ittifak yapabiliriz' açıklaması
Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor
Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde
Yeni iPhone'lar daha tanıtılmadan Apple'ı uçurdu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum