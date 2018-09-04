Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)- YUMRUKLU saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden mizah dergisi sahibi Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz cumartesi günü Karaköy'de bir balıkçıda uğradığı yumruklu saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı. Türker için Karacaahmet Şakirin Camiinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Türker'in cenazesine ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri katıldı. Türker, kılınan namazın ardından Pendik Dolayoba mezarlığında toprağa verildi.

