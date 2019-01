Çağın vebası obezite

"On yıl sonraki ‘sen’ için şimdi harekete geçin"

Yapılan araştırmalar obez bireylerde; cinsel ilişki sıklığının azalması, iktidarsızlık ve hatta kısırlığa kadar giden kötü tabloları gözler önüne serdiğini belirten Op. Dr. Gürdal Ören, "Bunları yaşayan kişilerde ilişkiler çatırdıyor, özgüven kayboluyor, ruhsal problemler baş gösteriyor ve bu duygusal boşluk sessiz ve dilsiz dostlar olan yemeklerle dolduruluyor. Kişi kilolarından dolayı yaşadığı sorunları yiyerek aşmaya çalışıyor. Daha derine inen başka araştırmalar da var tabii. Aşırı obez hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada ise kilo vermeleri için uygulanan obezite cerrahisi sonrası sonuçlar umut verici. Operasyondan bir yıl sonra hastaların büyük çoğunluğunun cinsel hayatında ameliyat öncesine göre iyileşme olduğu saptanmış, yine aynı grubun yarısından fazlasının partnerlerinde cinsel istekte artma olmuştur. Yani verilen her bir kilo, fiziksel ve ruhsal sağlığı olumlu olarak değiştiriyor. Çözüm eve kapanmak veya sorunları kimseyle paylaşmamak değil. On yıl sonraki ‘sen’ için şimdi harekete geçin! Kararın uygulamaya koyulduğu her an, her zaman kararsızlıktan daha erkendir. Sağlık kuruluşları, sağlık profesyonelleri, diyetisyenler ve biz hekimler hedefinize ulaşmak için yürüyeceğiniz yolda ışık olmak için her zaman yanınızdayız" şeklinde konuştu.