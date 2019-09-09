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Çağırıcı’dan, Aşure Günü’nde birlik beraberlik mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Aşure Günü münasebetiyle ilçe sakinlerine kazanda pişirilen Aşureden ikram etti.

Çağırıcı’dan, Aşure Günü’nde birlik beraberlik mesajı

İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Aşure Günü münasebetiyle ilçe sakinlerine kazanda pişirilen Aşureden ikram etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Aşure Günü’nün önemine dikkat çekerek, “Geçmişten günümüze birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmaktadır” dedi.

Bağcılar Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda aşure günü münasebetiyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Bağcılar Meydanı’nda düzenlenen Aşure Günü Programı’nda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hemşehrilerine kazanda pişirilen Aşure tatlısından ikram etti. Bağcılar’da yaşayan vatandaşlar, etkinliğe yoğun katılım gösterdi.

“AŞURE GÜNÜ’NDE KOMŞULUK İLİŞKİLERİ GELİŞİR”

Aşure Günü’nde komşuların birbirlerine pişirdikleri aşureden ikram ettiklerini ifade eden Çağırıcı, bu vesileyle komşuluk ilişkilerinin daha da geliştiğini söyledi. Muharrem ayının önemine dikkat çeken Çağırıcı, bu ayın onuncu günü Aşure Günü olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Muharrem ayı aynı zamanda Müslümanlar için acılı tarihi bir olay olan Kerbela hadisesini de barındırmaktadır. Peygamber Efendimizin (s.a.v) torunu Hz. Hüseyin beraberindeki müminlerle birlikte Kerbelâ’da şehit edildi. Bu olay Müslümanların hafızalarına acı hatıra olarak yer etmiştir”

(FOTOĞRAFLI)

Çağırıcı’dan, Aşure Günü’nde birlik beraberlik mesajıÇağırıcı’dan, Aşure Günü’nde birlik beraberlik mesajıÇağırıcı’dan, Aşure Günü’nde birlik beraberlik mesajıÇağırıcı’dan, Aşure Günü’nde birlik beraberlik mesajı

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