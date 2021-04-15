Çağla Özavcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Çukur'a dahil oldu

Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un kadrosuna bir yeni oyuncu daha dahil oluyor. Sen Anlat Karadeniz, O Hayat Benim gibi ses getiren projelerde yer alan Çağla Özavcı final yapmaya hazırlandığı konuşulan Çukur dizisi ile ekranlarda olacak. İşte, ayrıntılar...
ÇAĞLA ÖZAVCI ÇUKUR DİZİSİNDE
Show Tv ekranlarının izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen dizisi 4 sezondur ekranlarda yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; final yapmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Çağla Özavcı dahil oldu. Özavcı dizide "İsmet" karakteri ile yer alacak.
ÇAĞLA ÖZAVCI KİMDİR?
Çağla Özavcı, 1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünden mezunu olan Çağla Özavcı, 2015 yılında rol aldığı O Hayat Benim dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıtır. Özavcı daha sonra Acı Aşk dizisinde rol almıştır.
Çağla Özavcı'nın rol aldığı diziler ve filmler:
2018 – Sen Anlat Karadeniz (Nazar) (TV Dizisi)
2017 – Kalbimdeki Deniz (TV Dizisi)
2016 – Acı Aşk (Deniz) (TV Dizisi)
2015 – O Hayat Benim (TV Dizisi)
ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak, gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.
ÇUKUR DİZİSİ OYUNCU KADROSU
• Aras Bulut İynemli (Yamaç Koçovalı)
• Perihan Savaş (Sultan Koçovalı)
• Erkan Kolçak (Vartolu) Sadettin
• Necip Memili (Cumali Koçovalı)
• Rıza Kocaoğlu (Aliço)
• Damla Sönmez (Efsun Kent)
• Müfit Kayacan (Cumali Koçovalı)
•Kadir Çermik (Emmi)
• Kubilay Aka (Celasun)
• Aytaç Uşun (Meke)
• Cem Uslu (Metin)
• Mustafa Kırantepe (Medet)
• Burak Dakak (Akın Koçovalı )
• Hare Sürel (Damla Koçovalı)
• Boncuk Yılmaz (Saadet Koçovalı)
• Ece Yaşar (Karaca Koçovalı)
• İrem Altuğ (Ayşe Yılmaz)
•Ferit Kaya (Murtaza)