Çağla Özavcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Çukur'a dahil oldu

Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un kadrosuna bir yeni oyuncu daha dahil oluyor. Sen Anlat Karadeniz, O Hayat Benim gibi ses getiren projelerde yer alan Çağla Özavcı final yapmaya hazırlandığı konuşulan Çukur dizisi ile ekranlarda olacak. İşte, ayrıntılar...

ÇAĞLA ÖZAVCI ÇUKUR DİZİSİNDE

Show Tv ekranlarının izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen dizisi 4 sezondur ekranlarda yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; final yapmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Çağla Özavcı dahil oldu. Özavcı dizide "İsmet" karakteri ile yer alacak.

ÇAĞLA ÖZAVCI KİMDİR?

Çağla Özavcı, 1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünden mezunu olan Çağla Özavcı, 2015 yılında rol aldığı O Hayat Benim dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıtır. Özavcı daha sonra Acı Aşk dizisinde rol almıştır.

Çağla Özavcı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Nazar) (TV Dizisi)

2017 – Kalbimdeki Deniz (TV Dizisi)

2016 – Acı Aşk (Deniz) (TV Dizisi)

2015 – O Hayat Benim (TV Dizisi)