Çağla Şıkel Alişan'ı uyardı

Alişan ve Buse Varol'la birlikte “Dostlar Mahallesi” dizisinde rol alan Çağla Şıkel dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Çağla Şıkel, Alişan'ın, Buse Varol'la ilişkisiyle ilgili şunları söyledi:

"Aileleri tanıştı. Alişan'a 'Hızlı adım atma' diyorum ama insan o duyguyu tadınca engel olamıyor. Karakterleri birbirine yakın. İnşallah güzel bir yuvaları olur."

EDA, ALİŞAN'I BARIŞMAK İÇİN ÇOK ARAMIŞ

Öte yandan evlenmek üzereyken Eda Erol ile ayrılan Alişan epeyce konuşulmuştu. Geçen haftalarda Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Ece Erken, Eda Erol'un 5 defa yüzük attığını söylemişti. Alişan da sonunda dayanamayınca ilişki tamamen bitmiş. Ece Erken, ayrıca Eda'nın barışmak için Alişan'ı çok aradığını da söylemişti.