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Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 26.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

Dün akşam Cengiz Abazoğlu'nun defilesinde podyuma çıkan güzel manken Çağla Şıkel, kıyafetinin azizliğine uğradı. Defilede baş manken olan Şıkel, yırtmacından dolayı frikik verdi.

Modacı Cengiz Abazoğlu, dün akşam Sonbahar & Kış 19/20 kreasyonunu tanıtmak için Çırağan Sarayı'nda defile gerçekleştirdi. Defileye baş manken olarak çıkan Çağla Şıkel ise derin yırtmaç detaylı kıyafetinin azizliğine uğradı.

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FRİKİK VERDİ

Ünlü giyim markasının modacı Cengiz Abazoğlu ile hazırladığı yeni sezon kreasyonu, Çırağan Saray'ında düzenlenen 'Düello' defilesiyle tanıtıldı. Defileye baş manken olarak çıkan Çağla Şıkel'e 39 manken eşlik etti. Gümüş renkli payetli elbiseyle podyuma çıkan Şıkel'in derin yırtmacından dolayı zor anlar yaşadı.

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KIRBAÇLA SAHNEYE ÇIKTI

Çağla Şıkel öte yandan defileye kovboy şapkası ve kırbaçla çıktı. Sahnenin önüne geldiğinde kırbacıyla yere vuran Şıkel, tüm dikkatleri üzerine çekti.

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çağla şıkel frikik cengiz abazoğlu

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