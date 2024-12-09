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  4. Çağla Şıkel Bergüzar Korel'den önce davrandı! Esra Erol'un adını ağzından kaçırdı

Çağla Şıkel Bergüzar Korel'den önce davrandı! Esra Erol'un adını ağzından kaçırdı

09.12.2024 09:54
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.12.2024 09:54
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Altın Kelebek gecesinde birbirinden ilginç anlar yaşandı. Onlardan biri de geceye yakın dostu Esra Erol'a ödül vermek için sahneye çıkan Bergüzar Korel'in anonsu sırasında gerçekleşti. Çağla Şıkel, “En İyi Gündüz Kuşağı Programı” ödülünü kazanan ismi yanlışlıkla ağzından kaçırdı.

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde birbirinden unutulmaz anlar yaşandı. Gecenin dikkat çeken olaylarından biri, Bergüzar Korel’in yakın dostu Esra Erol’a ödül vermek üzere sahneye çıktığı sırada gerçekleşti.

“En İyi Gündüz Kuşağı Programı” ödülünün kazananını anons etmek üzere heyecanla hazırlanan Korel'in heyecanı yarım kaldı.

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Sunucu Çağla Şıkel, ödül sahibinin ismini yanlışlıkla anons öncesinde ağzından kaçırdı ve kısa süreli bir karışıklık yaşandı. Şıkel o sırada "Ay ağzımdan kaçtı" diyerek güldü.

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Bergüzar Korel, profesyonelliğini koruyarak anonsunu tamamladı ve "Esra'yı göremiyorum şu anda sen söylediğin için rahatlıkla söylüyorum. Bugün buraya büyük bir gizlilik içinde geldim, Esra buraya geldiğimi bilmiyordu" dedi.

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Altın Kelebek Ödülleri, hem görkemli anları hem de bu gibi beklenmedik olaylarıyla gece boyunca konuşulmaya devam etti. Gecede yaşanan bu samimi ve eğlenceli an, törenin unutulmazlarından biri oldu.

Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Esra Erol
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