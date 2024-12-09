Çağla Şıkel Bergüzar Korel'den önce davrandı! Esra Erol'un adını ağzından kaçırdı

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde birbirinden unutulmaz anlar yaşandı. Gecenin dikkat çeken olaylarından biri, Bergüzar Korel’in yakın dostu Esra Erol’a ödül vermek üzere sahneye çıktığı sırada gerçekleşti.

“En İyi Gündüz Kuşağı Programı” ödülünün kazananını anons etmek üzere heyecanla hazırlanan Korel'in heyecanı yarım kaldı.



Sunucu Çağla Şıkel, ödül sahibinin ismini yanlışlıkla anons öncesinde ağzından kaçırdı ve kısa süreli bir karışıklık yaşandı. Şıkel o sırada "Ay ağzımdan kaçtı" diyerek güldü.

Bergüzar Korel, profesyonelliğini koruyarak anonsunu tamamladı ve "Esra'yı göremiyorum şu anda sen söylediğin için rahatlıkla söylüyorum. Bugün buraya büyük bir gizlilik içinde geldim, Esra buraya geldiğimi bilmiyordu" dedi.

Altın Kelebek Ödülleri, hem görkemli anları hem de bu gibi beklenmedik olaylarıyla gece boyunca konuşulmaya devam etti. Gecede yaşanan bu samimi ve eğlenceli an, törenin unutulmazlarından biri oldu.