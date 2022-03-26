Çağla Şıkel: 'Cesaret' denilince akla Gülşen geliyor!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Manken ve sunucu Çağla Şıkel (43), önceki gün Yeşilköy'de düzenlenen 'İstanbul Jewelery Show' fuarında objektiflere yansıdı. Şıkel, fuarda değeri 5 milyon TL olan ve altın ile pırlanta kullanılarak hazırlanan büstiyeri giydi.

"CESARET' DENİLİNCE AKLIMA DİREKT GÜLŞEN GELİYOR"

2 kilo ağırlığında, 18 ayar altın ve 90 karat pırlanta kullanılarak 1.5 ayda hazırlanılan büstiyerle alakalı konuşan Çağla Şıkel, "Bu bir tam sanat eseri. Bu büstiyerin satışı da gerçekleşmiş. Buradan Katar'a yollanacakmış hatta. Aslında benim aklıma ilk Gülşen gelmişti. Böyle bir güzel ve iddialı kıyafeti ancak o taşır. 'Cesaret' denilince benim aklıma direkt Gülşen geliyor." şeklinde konuştu.

