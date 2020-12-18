Çağla Şıkel'den annelik tavsiyesi

2 çocuk annesi Çağla Şıkel çocuklarıyla fotoğrafını paylaşarak 'mükemmel anne olmaya çalışmayın' mesajı verdi.

41 yaşındaki Çağla Şıkel, oğulları Uzay ve Kuzey'le çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı:

"Çocuğunuzdan eğer herhangi bir davranış bekliyorsanız önce siz gösterin .

Sevgi mi ? Siz gösterin.

Saygı mı ?Önce siz ona saygı duyun.

Bir sırrını anlatmasınımı yoksa bir duygusunu paylaşmasınımı istersiniz ? Önce siz onunla paylaşın.

Mükkemmel Anne olmaya çalışmayın öyle bir kriter yok. Kendiniz olun.

öğrendiklerim #dahaçoköğreniceklerim @delphinpiraye."

