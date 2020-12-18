Çağla Şıkel'den annelik tavsiyesi

2 çocuk annesi Çağla Şıkel çocuklarıyla fotoğrafını paylaşarak 'mükemmel anne olmaya çalışmayın' mesajı verdi.
41 yaşındaki Çağla Şıkel, oğulları Uzay ve Kuzey'le çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı:
"Çocuğunuzdan eğer herhangi bir davranış bekliyorsanız önce siz gösterin .
Sevgi mi ? Siz gösterin.
Saygı mı ?Önce siz ona saygı duyun.
Bir sırrını anlatmasınımı yoksa bir duygusunu paylaşmasınımı istersiniz ? Önce siz onunla paylaşın.
Mükkemmel Anne olmaya çalışmayın öyle bir kriter yok. Kendiniz olun.
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