MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağla Şıkel'den 'aşk' açıklaması

Çağla Şıkel'den 'aşk' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 13:52 | Son Güncelleme

Çağla Şıkel, önceki gün çocukları Kuzey ve Uzay’la Etiler'de görüntülendi. Çocuklarıyla sinema keyfi yapmaya hazırlanan Şıkel, patlamış mısır aldığı sırada soruları yanıtladı. Hakan Akkaya'nın ABD'de gerçekleştirdiği defilede podyuma çıkan Şıkel,”Her sene başarısı birazcık daha katlanıyor. Bir modacının oraya gitmesi, bilinirliği arttırıyor ülkemizin. Onun tabi çok büyük heyecanını yaşıyoruz açıkçası orada. döndüğümüzde de burada çok gurur duyuyoruz’ diye konuştu.

Manken ve model Çağla Şıkel, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. ‘Hayatıma kimseyi almıyorum, çok az kişi var ' açıklaması Şıkel'e hatırlatınca,”Bugün de haber çıkmış, aslında bir şey demek istemedim. söylemek istediğimi de söyledim ima etmeye de çalışmadım. Hayatıma kimseyi almayacağım gibi şeyler yazmışlar bugün, hiç öyle bir şey yok. Normal bir insanım yani bende. Hayatıma biri girebilir yani' dedi.

“ÇOK AŞIK OLMAM LAZIM”

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, adının işletmeci Aydın Gürhan'la anıldığı hatırlatılan Şıkel,”Yok, yok, yok. Olsa yanımda olur zaten, benimle koşturuyor olurdu. Şunu demek istedim herhangi bir aşk yaşamam, çok aşık olmam lazım, birisini yanımda görmeniz için dedim. Yanımda görürseniz gördüyseniz çok aşık olmuşumdur. Ve görürsünüz yani yanımda bu asla bir saklama olmaz' diye konuştu.

caglasikel2

ÇAĞLA ŞIKEL’DEN MUHABİRLERE İLGİNÇ ÇIKIŞ!

Bir muhabirinin, Emre Altuğ'la ayrılığının ardından kısa sürelide mi, birlikteliğiniz olmadı mı? sorusuna Şikel,”O seni hiç ilgilendirmez ama hiç ilgilendirmez. Göreceğiniz zaman görürsünüz yani' diye konuştu. O zaman çok aşık olmadınız sorusuna,”Ona bakacağız' şeklinde konuşup soruyu geçiştirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
Bora Öztoprak’ın acı günüBora Öztoprak’ın acı günü
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şikel, a.ş.k, sevgili,

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Abdullah Gül'den 'Ali Babacan' açıklaması

Abdullah Gül'den 'Ali Babacan' açıklaması

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Foyası ortaya çıktı! Gerçek hali olay oldu

Foyası ortaya çıktı! Gerçek hali olay oldu

Bomba yorum! 'Gideri yok'

Bomba yorum! 'Gideri yok'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor iddiası

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor iddiası

Bora Öztoprak’ın annesi hayatını kaybetti

Bora Öztoprak’ın acı günü

Çekim arasında görüntülendiler

Çekim arasında görüntülendi

Justin Bieber'dan Selena Gomez itirafı: Pervasız davrandım

Justin Bieber'dan Selena Gomez itirafı

Candan Erçetin'in hayat arkadaşı Hakan Karahan'dan 'keçi' açıklaması

Candan Erçetin'in sevgilisinden 'keçi' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.