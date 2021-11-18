MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağla Şıkel'den bacak şov! Kusursuz fiziğiyle podyumu salladı!

Çağla Şıkel'den bacak şov! Kusursuz fiziğiyle podyumu salladı!

18.11.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

42 yaşındaki ünlü model Çağla Şıkel, başarılı tasarımcı Cihan Nacar'ın defilesinde yürüdü. Sarı elbisesiyle büyüleyen Şıkel'ın, yıllara rağmen düzgün fiziğini koruması dikkat çekti.

Çağla Şıkel'den bacak şov! Kusursuz fiziğiyle podyumu salladı!

2 çocuk annesi Çağla Şıkel, mesleğini severek sürdüren isimler arasında yer alıyor. Podyumlardan kopamayan güzel model, tasarımcı Cihan Nacar'ın İzmir'de gerçekleşen defilesinde yürüdü. 42 yaşındaki Şıkel, fit vücudu ve asaletiyle davetlilerden tam puan aldı.

Çağla Şıkel'den bacak şov! Gören 'yıllar işlemiyor' dedi!

Çağla Şıkel'den bacak şov! Gören 'yıllar işlemiyor' dedi!

Çağla Şıkel'den bacak şov! Gören 'yıllar işlemiyor' dedi!

FOX ekranlarında hafta içi yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programıyla beğeni toplayan Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Çağla Şıkel'den bacak şov! Gören 'yıllar işlemiyor' dedi!

Yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle takdir toplayan Şıkel'in, Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Uzay ve Kuzey ile verdiği mutluluk pozlarına yorum yağıyor.

Çağla Şıkel'den bacak şov! Gören 'yıllar işlemiyor' dedi!

Çağla Şıkel'den bacak şov! Gören 'yıllar işlemiyor' dedi!

Çağla Şıkel'den bacak şov! Gören 'yıllar işlemiyor' dedi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması
Merkez Bankası kararı sonrası paylaştıMerkez Bankası kararı sonrası paylaştı
Anahtar Kelimeler:
FOX Çağla Şıkel Emre Altuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
illaki ölüm bı gün sizin kapınızı da çalacak o zaman ne yapacaksınız bakalım

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

Ankara'da bir apartmanda patlama

Ankara'da bir apartmanda patlama

Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası eleştirisi: Hangi Erdoğan?

Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası eleştirisi: Hangi Erdoğan?

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Müge Anlı'da kan donduran olay! Cinsel organının fotoğraflarını...

Müge Anlı'da kan donduran olay! Cinsel organının fotoğraflarını...

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Beren Saat'in büyük aşkıydı! Eşini gören şaşıp kaldı!

Beren Saat'in büyük aşkıydı! Eşini gören şaşıp kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.