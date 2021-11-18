Çağla Şıkel'den bacak şov! Kusursuz fiziğiyle podyumu salladı!

2 çocuk annesi Çağla Şıkel, mesleğini severek sürdüren isimler arasında yer alıyor. Podyumlardan kopamayan güzel model, tasarımcı Cihan Nacar'ın İzmir'de gerçekleşen defilesinde yürüdü. 42 yaşındaki Şıkel, fit vücudu ve asaletiyle davetlilerden tam puan aldı.

FOX ekranlarında hafta içi yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programıyla beğeni toplayan Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle takdir toplayan Şıkel'in, Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Uzay ve Kuzey ile verdiği mutluluk pozlarına yorum yağıyor.





