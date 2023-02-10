Çağla Şıkel'den depremzede çocuklar için çağrı! "Biliyorum konuşmak zor ama..."

Eski manken Çağla Şıkel, Instagram üzerinden bir çağrıda bulundu. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın izniyle yaptığı paylaşımda depremzede çocukların Bakanlık tarafından, deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için bir çağrı merkezi kurulduğunu ve çocukların bu merkezlere teslim edilmesini istediğini söyledi.

Kuzey ve Uzay isimlerinde iki çocuğu bulunan Şıkel paylaşımında, çocukların mutlaka Bakanlık yetkililerine teslim edilmesi gerektiğini ve orada o çocukların tüm ihtiyaçlarının eksiksiz giderildiğini söyledi.

Oldukça üzgün görünen ünlü isim, deprem bölgesinde yaşayan veya yardım için şu an o bölgede olan vatandaşlardan konuya ilişkin hassasiyet rica etti.

ÇAĞLA ŞIKEL'İN PAYLAŞIMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Çağla Şıkel paylaşımında çocuklara sahip çıkılmasını özellikle vurguladı. Şıkel videoyu, deprem bölgesinde ailesine ve çocuklarına ulaşamayan kişiler için çektiğini ve herkesten bu bilgilendirmeyi paylaşmasını istediğini söyledi. Paylaşımın açıklama kısmında da ifadeler bulunuyor:

"Konuşmak çok güç ama bu bilgilendirme önemli..

Lütfen paylaşalım!

Bakanlık tarafından deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için bir çağrı merkezi kuruldu. Öncelikle refakatsiz bir çocuk gördüğünüzde aile bakanlığının aşağıdaki numaralarına 7/24 ulaşabilirsiniz.

0501 730 10 50/51/52 …60

Kayıp çocuklar için de yine aynı numaraları arayarak aileleri bilgi alabilir.

@tcailesosyal @deryayanikashb"

