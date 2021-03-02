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  4. Çağla Şıkel’den göz yaşartan paylaşım: 'Daha fazla yazamayacağım'

Çağla Şıkel’den göz yaşartan paylaşım: 'Daha fazla yazamayacağım'

02.03.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Uzay’ın 9’uncu yaş gününü duygusal bir notla kutladı.

Manken Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Uzay'ın 9. yaşını kutladı. Çağla Şıkel, oğlu Uzay'ın doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

ŞANSIN BAHTIN BOL OLSUN

Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşan Çağla Şıkel şu notu düştü:

"Sen dünyaya gelmeden az önce...

Yıllar hızla geçiyor bugün 9 yaşındasın Uzayım.

Keşke ilk doğduğun an’a geri dönebilsem, kucağıma alabilsem, yendien büyütsem seni.

Şansın bahtın bol olsun bal çocuğum gözlerinin içine bakarak büyüttüğüm.

İyi ki doğdun ve ben iyi ki senin gibi bir çocuğun annesi oldum. Ahh yaa hislerimi Anneler bilir zaten daha fazla yazamayacağım."


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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Emre Altuğ
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