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Çağla Şıkel’den hayata dair şaşırtan itiraf! ‘Hayatla dans etmeyi..’

12.10.2020 17:48 | Son Güncelleme:
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Çağla Şıkel’den hayata dair şaşırtan itiraf! ‘Hayatla dans etmeyi..’

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan’ın Gör Beni isimli programına konuk olan Çağla Şıkel yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer almayı başarmıştı. 41 yaşındaki güzel manken kız çocuk isteği ve babasına dair itirafıyla dikkatleri çekmişti. Ünlü manken ses getiren açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Yaklaşık 4 yıllık inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından 2008 yılında ünlü manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ nikah masasına oturmuştu. 2015 yılında boşanan çift çocukları Kuzey ve Uzay için bir araya gelmeyi sürdürdü. Biten evliliğinin ardından aşka kapılarını kapatan Çağla Şıkel adeta kendini iş hayatına adadı.

Anne olmak için yaratıldığını ifade eden ünlü manken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini şaşırttı. Hayatına dair birçok kısmı halledebildiğini ifade eden Şıkel’in paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.

‘NASIL ÖĞRENDİ HAYATLA DANS ETMEYİ?’

çağla Şıkel
Fox TV ekranlarına gelen 'Çağla İle Yeni Bir Gün' programıyla her sabah sevenlerinin evine konuk olan ünlü manken sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Hayatın önemli duraklarındaki meselelerin üstesinden gelmeyi başardığını ifade eden Şıkel, aşkı ve affetmeyi öğrendiğini söyledi. Şıkel paylaşımına, “Aşkı, affetmeyi, savaşmamayı, akışına bırakmayı, teslim olmayı, kendini ve insanları sevmeyi, tanıdık hatta tanımadıklarını bile... Hayatta kimseden hiçbir şey beklememeyi çünkü aslında her şeye sahip olduğunu nasıl öğrendi? Nasıl öğrendi hayatla dans etmeyi ?” notunu ekledi.

Çağla Şıkel’den bomba itiraf! ‘Yumurtalarımı dondurdum’Çağla Şıkel’den bomba itiraf! ‘Yumurtalarımı dondurdum’
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
senmi!
sen varya sen fenasın çağla ah ah

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