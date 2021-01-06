Çağla Şikel'e hayatının kabusunu yaşattı! İfadesi şoke etti

Emre Altuğ'un eski eşi olan ve Çağla ile Yeni Bir Gün Programı programının sunucu Çağla Şikel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edildi. Gelen e-posta mesajları ile Şikel hayatının şokunu yaşadı.

Şıkel'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından, harflerden oluşmuş uydurma bir e-mail adresiyle tehdit mesajı gönderildi.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel'e "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı mesaj üzerine Şikel korkuya kapıldı. Şikel savcılığa başvurdu.

R.S. isimli sosyal medya kullanıcısının, mesajı attığı 17 Ekim'den bir gün önce hükümlü bulunduğu Balıkesir Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı belirlendi.

'ÖZEL HAYATINI ÇOK İFŞA EDİYORDU'

TV 100'deki habere göre, ifadesi alınan R.S., "Sosyal medya hesabımdan yapılan paylaşımlarına baktım. Çağla Şıkel ve oğlunun videolarını gördüm. Özel hayatını çok ifşa ediyordu. Amacım Şıkel'i uyarmaktı" diyerek kendisini savundu.

