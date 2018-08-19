Çağla Şıkel, ekranlara 'merhaba' demeye hazırlanıyor

Bir yandan özel işler için podyuma çıkan Çağla Şıkel, bir yandan da işlerinden kalan vaktini çocuklarına ayırıyor. Çağla Şıkel tüm bu koşturmanın yanı sıra 3 Eylül’de Fox TV ekranlarında yayın hayatını başlayacak olan gündüz kuşağı programıyla televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ÖNEMLİ TÜYOLARI ÇAĞLA ŞIKEL AÇIKLIYOR!

Çağla Şıkel, yayın hayatını yeni başlayacak olan ‘Çağla İle Yeni Bir Gün’ isimli programda insanların hayatını kolaylaştıracak, bütçe tasarrufundan yemek tarifine kadar birbirinden sağlıklı, kaliteli ve önemli tüyolar verecek.



