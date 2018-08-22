Çağla Şıkel: 'Emre'nin aşk haberini sunmam'

Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra kendisini iki oğluna ve işine adayan sunucu ve manken Çağla Şıkel, Gülben Ergen'in bayrama özel söyleşisinde samimi açıklamalarda bulundu.

'KANALDA YAYINLANABİLİR AMA BEN SUNMAM'

Çağla Şıkel, Gülben Ergen'in 'Sunduğun programda Emre Altuğ'un aşk haberini de sunar mısın?' sorusuna şu şekilde yanıt verdi;.

"Kanalda yayınlanabilir ama benim sunmam doğru olmaz. Sonuçta orası magazin programı. Ben oranın içeriğine karışamam. Öyle bir haber gelmedi. Ama gelirse de benim anons etmem doğru olmaz. Çünkü neden? Konu büyüyecek ve farklı yerlere gidecek. Sen yapar mısın?"

