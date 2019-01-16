Çağla Şıkel evleniyor mu? Sürprizim var deyip paylaştı

Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Çağla Şıkel'den meraklandıran sürpriz

Geçtiğimiz hafta 40. yaş gününü görkemli bir partiyle kutlayan Çağla Şıkel Instagram hesabını en aktif şekilde kullanan ünlülerden. Son yaptığı paylaşımıyla da takipçilerinde büyük heyecan uyandırdı.

Instagram hesabından paylaştığı siyah beyaz fotoğrafına 'Çok büyük hayallerinden birini gerçekleştirmek üzereydi.. Sayılı günler kalmıştı' notunu düşen ünlü manken Çağla Şıkel'in sürprizi ise merak söz konusu.

İŞTE MERAK UYANDIRAN O PAYLAŞIM Çağla Şıkel'in yaptığı bu gizemli paylaşımın ardından gelecek olan sürpriz ne? Takipçileri "kuğu gibi olmuşsun","acaba evleniyor mu?" gibi yorumlarda bulundu.

Ünlü mankenin hayranları bu paylaşımın neyin habercisi olduğunu sorguluyor… Ancak konuyla ilgili henüz ortaya çıkan net bir durum yok. Bakalım Şıkel, bu paylaşımının altında yatan sırrı ne zaman açıklayacak?

STORY'DE ATARAK SÜRPRİZ VAR DEDİ Başarılı ekran yolculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla de dikkatleri çeken Çağla Şıkel’in son paylaşımı bir hayli ilgi çekti.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, bu sezon Fox TV ekranında Çağla ile Yeni Bir Gün programında ekranda yer almakta. Geçtiğimiz sezon Magazin D programının hafta sonu bölümlerini sunmakta olan Şıkel, yeni sezon ile birlikte Fox TV’den gelen teklifi kabul etmişti.

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR? Çağla Şikel, 2 Ocak 1979, İstanbul doğumlu oyuncu, sunucu ve manken. Annesi Asuman Şikel Adanalıdır, babası ise Karslı Azerbaycan Türklerindendir.

İlkokula İstanbul’da 1985 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu’nda başladı. Çağla Şikel daha sonra ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında bale eğitimi aldı. 1993’te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarın Ortaokul bölümünden mezun oldu.

1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Lise öğrenimine devam eden Çağla Şikel, 1997’den itibaren Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Yüksek Lisans eğitimi alan Çağla Şıkel 1999 senesinde okuldan mezun oldu.

Konservatuar öğrenimine devam ettiği yıllrda Atatürk Kültür Merkezinde sözleşmeli personel olarak çeşitli çocuk oyunları ve müzikallerde rol aldı. Podyumlarda manken ve fotomodel olarak kariyer yapan Çağla Şikel; televizyonda program sunuculuğu dizi oyunculusu olarak da çalıştı. Özellikle ‘Miss World’le birlikte 1997- 2003 tarihleri arasında Fransa ‘da Zeki Triko, Amerika, Almanya, Hong Kong, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır ‘da defilelerde bulundu.

Yurtiçi ve yurtdışında pek çok defileye katılan Şikel; 2002 yılında mankenlik mesleğinin yanı sıra Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği “Tri Peypirs Kabare”sinde oyuncu ve dansçı olarak yer aldı. Daha sonraki yıllarda2004 yılında Tv ‘de yayınlanmaya başlayan yaklaşık 3 yıl devam eden Cennet Mahallesi dizisinde görev alan Çağla Şikel bir yandan da Atv de yayınlanan “Dansa Var mısın?” yarışma programında sunucu olarak çalıştı.

Avrupa yakası isimli dizide de rol aldı. Daha önce 2000 yılında “Zehirli Çiçek” adlı dizide ve 2008’de Görgüsüzler dizisinde oynamıştı. 2008 yılında televizyonda sunulan “İllede Roman Olsun” yarışma programında Alişan, Müjdat Gezen, Melek Baykal ve Hüsnü Şenlendirici‘yle beraber programı sundu. 2000 yılında manken Bozok Gören ile birlikte oldu.

2012 yılında “Bugün Ne Giysem” adlı yarışma programında Hakan Akkaya, İvana Sert, ve Özge Ulusoy‘un da bulunduğu jüride görev yaptı.