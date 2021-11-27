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  4. Çağla Şıkel geceye damga vurdu! Pınar Altuğ kayıtsız kalamadı

Çağla Şıkel geceye damga vurdu! Pınar Altuğ kayıtsız kalamadı

27.11.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15. İstanbul 2021 İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması'nın sunuculuğunu üstlenen Çağla Şıkel, Instagram hesabında art arda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İlk olarak yarışma öncesi hazırlık sürecinde çektiği bornozlu pozunu yayınlayan Şıkel, daha sonra birbirinden iddialı elbiseleriyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı

Çağla Şıkel geceye damga vurdu! Pınar Altuğ kayıtsız kalamadı

Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, hem hazırlık sürecini hem de yarışma anına ait fotoğraf ve videolarını Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

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Bornozuyla objektif karşısına geçen Şıkel, saçları yapılırken çektiği bir kareyi 'Motivasyon şart' notuyla yayınladı.

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Ünlü sunucu, daha sonra derin göğüs dekolteli yeşil elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında paylaştı.

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Art arda paylaşımlarda bulunan Şıkel, son olarak da üst kısmı transparan olan ve kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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PINAR ALTUĞ KAYITSIZ KALMADI!

Binlerce beğeni alan paylaşıma oyuncu Pınar Altuğ da kayıtsız kalmadı ve 'Ne güzelsin' yorumunda bulundu.

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Çağla Şıkel
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