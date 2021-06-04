Çağla Şıkel'in ablalı paylaşımına yorum yağdı ! "İkizler sandım"

Başarılı sunucu ve manken Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Ailesine sık sık zaman ayıran ünlü isim, bu sefa Instagram hesabından ablası Berna Şıkel ile olan fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına "O benim ablam" notunu düşen ünlü isme çok sayıda , "İkiz gibisiniz", "Sülale güzel" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ünlüler ve kardeşleri

Engin Akyürek ve kardeşi Eren Akyürek

Şarkıcı İrem Derici, kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.

İrem Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düştü.

İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre

Defne Samyeli ve kardeşi Sühan Samyeli

'Cennet Mahallesi' ve 'Bir Demet Tiyatro' gibi büyük projelerde severek izlediğimiz ve 'Tirbuşon Berkant' karakteriyle hafızlara kazınan Serhat Özcan, Reha Özcan'ın ağabeyi...

Oyunculuk mesleğini severek icra eden iki kardeşin arasında yalnızca 4 yaş bulunuyor.

Sanat dünyasında ikilinin abi-kardeş olduğu çok az kişi tarafından biliniyor.

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde ‘Kibar’ karakterine hayat veren kişinin Gürkan Uygun’un kardeşi Volkan Uygun olduğunu öğrenildi.

57 yaşındaki Hakan Peker'in bir de kardeşine bakın.

Hakan Peker annesi ve 58 yaşındaki abisi Zafer Peker ile.

Zafer Peker

İşte Büşra Develi'nin kardeşi, Dilara Develi.

İşte oyuncu Barış Arduç ve kardeşleri.

Barış Arduç ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç ile beraber.

İşte oyuncu Burcu Biricik'in abisi Bekir Biricik.

Bekir Biricik

Bekir Biricik

Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun da kendisi gibi oyuncu

Efecan Şenolsun

Efecan Şenolsun

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yönetmenlik yapan kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile fotoğrafını paylaştı.

Yeşilçay'ın fotoğrafına takipçileri, "Bir insan bu kadar mı benzer", "Gözler aynı kardeşlerin maşallah size" gibi yorumlarda bulundu.

Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde kardeşiyle görüntülendi.

İşte Pınar Altuğ ve kardeşi Kartal Altuğ.

Survivor 2017'nin en iyi kadın yarışmacılarından Sema Apak'ın ikizini görenler benzerlikleri karşısında gözlerine inanamıyor.

İşte Sema Apak'ın ikizi Seda...

Çağatay Ulusoy ile Aras Bulut İynemli'nin gerçek hayattaki kardeşlerini gördünüz mü?

Aras Bulut İynemli'nin kardeşi Orçun İynemli

Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay

Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay

Güneş Duru- Doğan Duru

Hazal Filiz & Deniz Küçükköse

Songül Öden

Songül Öden ve ablası

Serkan & Erken Çayoğlu

Şeyma Subaşı erkek kardeşiyle olan bir fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

İşte Şeyma Subaşı'nın erkek kardeşi.

Ozan Berk Subaşı

Halil Sezai ve kardeşi Cenk Paracıkoğlu

Hazal Filiz ve ikiz kardeşi Deniz Küçükköse

İşte oyuncu Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız...

Meltem Cumbul ve ablası

Gonca Vuslateri

Aslı Vuslateri

Meryem Uzerli, şimdilik yeni projeler için beklemede olsa da hayranlarının özlemlerini gidermek adına zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.

Ailesine düşkünlüğüyle dikkatleri üzerine çeken güzel ve başarılı ismin paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. İki erkek kardeşi ve bir de kız kardeşiyle çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaşan Uzerli, bu mutlu aile fotoğrafına...

“Kardeş aşkı” notunu düşmüş. Meryem Uzerli’nin bu karede dikkat çeken özelliği ise şimdikine oranla daha kilolu görünmesi.

Ebru Gündeş

İşte Ebru Gündeş’in kardeşi Aslıhan Gündeş