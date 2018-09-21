MAGAZİN

Çağla Şıkel'in aylık kazancı 200 bin TL!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.09.2018 14:07 | Son Güncelleme

'Yeni Bir Gün' programıyla hafta içi her gün FOX ekranında olan manken ve sunucu Çağla Şıkel'in aylık kazancı dudak uçuklattı.

Çağla Şıkel'in aylık kazancı 200 bin TL!

Akşam'ın haberine göre, Çağla Şıkel programdan aylık 100 bin TL kazanacak.

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Aynı zamanda reklam ve tanıtım işlerinde de bulunan Çağla Şıkel'in, ek gelirlerle birlikte aylık kazancının 200 bin TL'yi bulduğu öğrenildi.

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Çağla Şikel yeni bir gün aylık kazancı fox tv

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Az alıyor. Bunlar toplumun öncü insanları, örnek insanları ne alsalar azdır....
yazıkkkk...
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