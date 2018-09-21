Çağla Şıkel'in aylık kazancı 200 bin TL!

Akşam'ın haberine göre, Çağla Şıkel programdan aylık 100 bin TL kazanacak.

Aynı zamanda reklam ve tanıtım işlerinde de bulunan Çağla Şıkel'in, ek gelirlerle birlikte aylık kazancının 200 bin TL'yi bulduğu öğrenildi.





