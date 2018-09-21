Çağla Şıkel'in aylık kazancı 200 bin TL!

Ak\u015fam'\u0131n haberine g\u00f6re, \u00c7a\u011fla \u015e\u0131kel programdan ayl\u0131k 100 bin TL kazanacak. \n\nAyn\u0131 zamanda reklam ve tan\u0131t\u0131m i\u015flerinde de bulunan \u00c7a\u011fla \u015e\u0131kel'in, ek gelirlerle birlikte ayl\u0131k kazanc\u0131n\u0131n 200 bin TL'yi buldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\n\nPARTNERBu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ilk kez yay\u0131nland\u0131! Me\u011fer 2 \u00fcnl\u00fc oyuncu...\u015eeyma Suba\u015f\u0131 solu\u011fu Milano'da ald\u0131Eski manken Nazl\u0131 Tanr\u0131kulu \u015fiddetin foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015f\u0131p yard\u0131m istedi!
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