MAGAZİN

Çağla Şıkel'in sörf macerası

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2018 09:17 | Son Güncelleme

Çağla Şıkel, Bodrum tatiline çocukları Kuzey ve Uzay’la devam ediyor.

Zayıflığıyla eleştirilen ve bu eleştirilere hiç kulak asmayan Çağla Şıkel sörf tahtası üzerinde de şovunu yaptı

Çağla'dan sörf denemesi

1 / 10

Ünlü model, önceki gün oğullarıyla Gündoğan’da denize girerken görüntülendi.
2 / 10

Sörf tahtası üzerinde onlarla oyun oynayan Şıkel, düzgün fiziğiyle yine plajın en dikkat çeken ismi oldu.
3 / 10

Manken-sunucu Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ’dan Kuzey (9) ve Uzay (6) adlı iki oğlu var.
4 / 10

Kendisine hayran bırakan Çağla Şıkel genç meslektaşlarına taş çıkarttı.
5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şikel Çağla Şıkel bikini

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı

İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneylim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneylim derse' yokum!

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Allahım çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Allahım çıldıracağım

Duygu Sarışın duşta!

Duygu Sarışın duşta!

Jet Sosyete'nin kanalı değişti! Jet Sosyete hangi kanalda?

Jet Sosyete'nin kanalı değişti! Jet Sosyete hangi kanalda?

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Ünlü oyuncuya arkadaş şoku! 200 bin dolar ‘sır’ oldu

Ünlü oyuncuya arkadaş şoku! 200 bin dolar ‘sır’ oldu

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.