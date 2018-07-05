Çağla Şıkel'in sörf macerası

Zayıflığıyla eleştirilen ve bu eleştirilere hiç kulak asmayan Çağla Şıkel sörf tahtası üzerinde de şovunu yaptı

Çağla'dan sörf denemesi

1 / 10 Ünlü model, önceki gün oğullarıyla Gündoğan’da denize girerken görüntülendi.

2 / 10 Sörf tahtası üzerinde onlarla oyun oynayan Şıkel, düzgün fiziğiyle yine plajın en dikkat çeken ismi oldu.

3 / 10 Manken-sunucu Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ’dan Kuzey (9) ve Uzay (6) adlı iki oğlu var.

4 / 10 Kendisine hayran bırakan Çağla Şıkel genç meslektaşlarına taş çıkarttı.

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