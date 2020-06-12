Çağla Şıkel Jülide Ateş'e konuştu! 'Göğüslerimi yaptırmıştım ama...'

1990 Türkiye Güzeli Jülide Ateş'in karşısında bu kez 1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şıkel vardı. “Hep benimle ropörtaj yapılırdı, şimdi ben bir güzellik kraliçesiyle ropörtaj yapmanın büyük keyfi içerisindeyim” diyen Ateş, Şıkel’e 40 soru yöneltti. Ünlü model eski eşi Emre Altuğ'dan Seranay Sarıkaya'ya, yeniden evlenmesinden aşka, kendi çocuklarından kendi çocukluğuna, babasına, başarılarına, hayata dair pek çok konuda samimi açıklamalar yaptı.

‘Serenay’a çok özendim’

Emziren bir kadın gördüğünde tüylerinin diken diken olduğunu ve yeniden çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Çağla Şıkel estetiği olup olmadığını şu sözlerle anlattı:

“Göğüslerimi yaptırmıştım, babam yaşarken söyleyemiyordum. Babamdan da gizlemiştim. Tahta göğüs diye dalga geçiyorlardı, balerinlikte tahta göğüs makbuldür. Şansa benim de tahta gibiydi göğüslerim. Modellik yaptıktan sonra, elbiseyi daha iyi taşıyabileceğimi düşündüm.”

Emre Altuğ ile neden ayrıldığını ve eski eşi ile çocuklarının arasının nasıl olduğu sorulduğunda ise “Benim 2 erkek çocuğum var ve babası onların idolü!” diyerek cevap veren Şıkel, çocuklarının babaya ihtiyaçları olduğunu belirterek “Çocuklarımı biz beraber büyüteceğiz. Emre çok iyi bir baba. İyi ki de öyle bir babaları var” dedi.

EMRE'DEN SONRA AŞIK OLMADIM Ünlü model Altuğ ile neden ayrıldığını ise şu sözlerle anlattı: “Çocuklarımızın mutluluğu için daha mutlu bir anne lazımdı, daha mutlu bir anne ve baba için ayrılmamız gerekiyordu. Emre'den sonra kimseye aşık olmadım ama olabilirim. Aşkın hayatımdaki boşluğunu kendime hissettirmiyorum. Eğer gelirse de kapım açık.”

SERENAY SARIKAYA'YI KISKANMADIM! Şıkel, “Fİ dizisindeyken Serenay Sarıkaya'yı kıskandınız mı?” sorusuna ise şöyle cevapladı: “Çok şeker bir soru. Hemcinsime karşı bir kıskançlık hissetmiyorum, o duyguyu geçeli baya oldu. Kıskanma demeyelim, ama özendim. Çok özendim, çünkü dans etmek dünyanın en güzel şeyi… Serenay o kadar çalışkan bir kız ki, profesyonel bir dansçı olmasa da, bize dans ettiğini gerçekten hissettirdi. Serenay orada gerçekten dans etti. Performansını izlediğimde, teknik olarak bakmadan gerçekten alkışladım.”