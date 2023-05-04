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  4. Çağla Şıkel karın kaslarını açıkta bırakan elbisesiyle poz verdi sosyal medyayı salladı

Çağla Şıkel karın kaslarını açıkta bırakan elbisesiyle poz verdi sosyal medyayı salladı

04.05.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel kusursuz fiziğiyle gündem olmaya devam ediyor. Ünlü model katıldığı bir açılışta giydiği dekolteli elbisesiyle karın kaslarını açıkta bıraktı sosyal medya yıkıldı.

Çağla Şıkel karın kaslarını açıkta bırakan elbisesiyle poz verdi sosyal medyayı salladı

Çağla Şıkel, dekolteleriyle konuşulmaya devam ediyor. Ünlü manken bel dekolteli elbisesiyle katıldığı açılışta tüm gözleri üzerinde topladı. Şıkel'in fiziğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Ünlü manken, Raisa ve Vanessa ile birlikte hazırladığı adL x Raisa Vanessa İlkbahar Yaz 2023 koleksiyonunu Hilton İstanbul Bosphorus'un Tenis Kortu'nda görücüye çıkarttı.

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Şıkel, 1 günde 4 kombin yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Düzenli spor yaptığı bilinen Şıkel, fiziğini spor yapıp düzenli beslenmeye borçlu olduğunu her fırsatta söylüyor.

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Çağla Şıkel Model dekolte

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