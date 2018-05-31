Çağla Şıkel: Küsmedim, heyecan arıyorum

Ayaküstü gazetecilerle konuşan Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay'ın okullarında gerçekleşen kurdele bayramındaki bateri performanslarıyla alakalı; “Çok gurur vericiydi. Teşvik önemli ama babalarının müzisyen olmasının da etkisi var. Çocuklar da çok ilgili” şeklinde konuştu.

Öte yandan son olarak yer aldığı dizinin hüsranla sonuçlanmasından dolayı oyunculuğa küsüp küsmediği sorulduğunda ise; “Hiçbir şeye küsmedim. Hayatta hiçbir şeye küsmem. Sadece doğru ve heyecanlandıracak bir proje olduğu zaman yapabilirim” cevabını verdi.



