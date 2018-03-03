MAGAZİN

Çağla Şıkel podyuma çıktı izleyiciler o anı kaçırmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.03.2018 14:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ünlü modelleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de podyumda rüzgar gibi esti.

Türk modeller Bakü'de şov yaptı. Defileyi izlemeye gelen modaseverler ellerinden telefonu düşürmedi

Türk modeller Bakü'de podyuma çıktı

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Aralarında Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Merve Büyüksaraç, Şebnem Schaefer, Melis Türk, Wilma Elles'in de bulunduğu modeller, Dossa Dossi Fashion Show kapsamında podyuma çıktı.
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Çağla Şıkel'in yalnız başına yürüdüğü anlarda da seyirciler cep telefonlarıyla ünlü modeli görüntüledi.
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Azerbaycan'ın başkenti "Alevler Şehri" olarak bilinen Bakü'deki açılış defilesinde Türk modeller büyük alkış aldı. Dossa Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan da modellerle birlikte poz verdi. 
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Çağla Şikel özge ulusoy

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