Çağla Şıkel podyuma çıktı izleyiciler o anı kaçırmadı

Türk modeller Bakü'de şov yaptı. Defileyi izlemeye gelen modaseverler ellerinden telefonu düşürmedi
Türk modeller Bakü'de podyuma çıktı
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Aralarında Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Merve Büyüksaraç, Şebnem Schaefer, Melis Türk, Wilma Elles'in de bulunduğu modeller, Dossa Dossi Fashion Show kapsamında podyuma çıktı.
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Çağla Şıkel'in yalnız başına yürüdüğü anlarda da seyirciler cep telefonlarıyla ünlü modeli görüntüledi.
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Azerbaycan'ın başkenti "Alevler Şehri" olarak bilinen Bakü'deki açılış defilesinde Türk modeller büyük alkış aldı. Dossa Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan da modellerle birlikte poz verdi.
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