Çağla Şıkel sezonu açtı

Yaz aylarında iskeleden denize atlarken en sık görüntülenen ünlü kim diye sorarsak cevap tabii ki Çağla Şıkel. Model ve sunucu balıklama denize, havuza atlamanın simgesi haline geldi demek yanlış olmaz.

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN BİR ATLAYIŞ DAHA

Çağla Şıkel, kendisiyle özdeşleşen atlayışlarına bir yenisini daha ekledi. Manken o anları sosyal medya hesabından 'O zaman bu da yazın ilk atlayışı olsun' notuyla takipçileri ile paylaştı…

İŞTE O ANLAR...

Çağla Şıkel'in o meşhur atlayışlarından biri...



