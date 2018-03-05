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Çağla Şıkel: 'Üçüncü çocuğu istiyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 21:16 | Son Güncelleme

İki çocuk annesi Çağla Şıkel, tekrar bebek sahibi olmak istediğini açıkladı.

Çağla Şıkel: 'Üçüncü çocuğu istiyorum'

Kıbrıs'ta çıktığı defile öncesi konuşan Çağla Şıkel üçüncü kez anne olmak istediğini söyledi. Raşit Bağzıbağlı, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına Kıbrıs'ta defile düzenledi. Organizasyonun baş mankeni ise Çağla Şıkel'di.

Etkinlik öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan güzel manken üçüncü kez anne olmak istediğini itiraf etti. 39 yaşındaki Çağla Şıkel, "Doğurmak, üçüncü kez anne olmak istiyorum. Çocuklara zaafım var. Annelik duygusu zaman zaman kadınları vuruyor. Uzun süredir istiyorum" dedi. Çağla Şıkel'in Ocak 2015'te boşandığı popçu Emre Altuğ'dan Kuzey (8) ve Uzay (6) adlı 2 oğlu var.

Çağla Şıkel2
Çağla Şıkel: ''Üçüncü çocuğu istiyorum''

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şikel Emre Altuğ

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