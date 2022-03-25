Çağla Şıkel yalnızca göğüslerini kapatan melek kanatlı üst giydi! Sosyal medya yıkıldı

43 yaşındaki iki çocuk annesi Çağla Şıkel'e sosyal medyada olay oldu. Yeşilköy'de düzenlenen fuarda değeri 5 milyon TL olan altın kaplama bir büstiyer giyen model hayranlarını mest etti. İş birliği yaptığı markanın tasarımını giyip üst üste muhteşem fiziğiyle pozlar veren Şıkel'e beğeni yağdı.
Yalnızca gögüsleri kapatan 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyer daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş insanına satıldı.
Çağla Şıkel'e sosyal medyada görenler "Deniz kızı gibisin", "Büstiyerle karın kaslarının uyumu" gibi yorumlar yapıldı.
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