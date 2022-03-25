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Çağla Şıkel yalnızca göğüslerini kapatan melek kanatlı üst giydi! Sosyal medya yıkıldı

25.03.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model, sunucu ve oyuncu olan Çağla Şıkel sosyal medyayı salladı. Fiziğiyle her daim beğeni toplayan Çağla Şıkel bir marka için iş birliği yaparak melek kanatları olan büstiyer giydi. Sadece göğüslerini kapatan tasarımla pozlar veren modelin giydiği üst 5 milyon TL değerindeydi.

Çağla Şıkel yalnızca göğüslerini kapatan melek kanatlı üst giydi! Sosyal medya yıkıldı

43 yaşındaki iki çocuk annesi Çağla Şıkel'e sosyal medyada olay oldu. Yeşilköy'de düzenlenen fuarda değeri 5 milyon TL olan altın kaplama bir büstiyer giyen model hayranlarını mest etti. İş birliği yaptığı markanın tasarımını giyip üst üste muhteşem fiziğiyle pozlar veren Şıkel'e beğeni yağdı.

Yalnızca gögüsleri kapatan 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyer daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş insanına satıldı.

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Çağla Şıkel'e sosyal medyada görenler "Deniz kızı gibisin", "Büstiyerle karın kaslarının uyumu" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel
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