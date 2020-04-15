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Çağla Şıkel: Yalnızken daha da güzelsin

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 10:09 | Son Güncelleme

Pek çok ünlü isimden farklı olarak koronavirüse rağmen çalışmaya devam eden Çağla Şıkel, işe giderken çektiği bir görüntüyü takipçileriyle paylaştı.

Ev karantinasında kendilerini mutfak işlerine vuran ünlülerden farklı olarak virüs tehlikesine rağmen çalışmaya devam eden Çağla Şıkel, sunuculuğunu yaptığı program üzerinden izleyenleri bilgilendirmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yoğun temposuna dair paylaşımlarda bulunan Şıkel, bu defa da işe giderken çektiği bir fotoğraf ile sevenlerinin karşısına çıktı. Nüfusunun büyük bir çoğunluğu kendisini evinde karantinaya aldığı için boş kalan İstanbul’un keyifli olduğuna dair bir gönderme yapan Çağla, bu görüntünün üzerine “Yalnızken daha da güzelsin İstanbul” notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şikel, instagram,

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