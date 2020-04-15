Çağla Şıkel: Yalnızken daha da güzelsin

Ev karantinasında kendilerini mutfak işlerine vuran ünlülerden farklı olarak virüs tehlikesine rağmen çalışmaya devam eden Çağla Şıkel, sunuculuğunu yaptığı program üzerinden izleyenleri bilgilendirmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yoğun temposuna dair paylaşımlarda bulunan Şıkel, bu defa da işe giderken çektiği bir fotoğraf ile sevenlerinin karşısına çıktı. Nüfusunun büyük bir çoğunluğu kendisini evinde karantinaya aldığı için boş kalan İstanbul’un keyifli olduğuna dair bir gönderme yapan Çağla, bu görüntünün üzerine “Yalnızken daha da güzelsin İstanbul” notunu düştü.

