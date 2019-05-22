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Çağlak Festivali tarihine Manga damgası

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2019 03:52 | Son Güncelleme

Alternatif rock müziğinin sevilen gruplarından Manga, Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen Türkiye’nin en eski 2.festivali Çağlak Festivali etkinlikleri kapsamında Gölet konser alanında muhteşem bir konser verdi.Binlerce kişinin katıldığı konserde birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Manga, muhteşem kalabalık tablo için Akhisarlılara ayrıca teşekkür etti.

Alternatif rock müziğinin sevilen gruplarından Manga, Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen Türkiye’nin en eski 2.festivali Çağlak Festivali etkinlikleri kapsamında Gölet konser alanında muhteşem bir konser verdi.
Binlerce kişinin katıldığı konserde birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Manga, muhteşem kalabalık tablo için Akhisarlılara ayrıca teşekkür etti. Manga Grubu ayrıca “Süper Güçlerimiz Var” isimli yepyeni maxi single’larını da Akhisarlılara seslendirdi. Konserde Akhisarlı sevenlerinin büyük sevgi gösterileri eşliğinde güçlü performansını sahneye taşıyan başarılı gruba Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, günün anısına çiçek, plaket ve Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren 45 numaralı Akhisarspor’un sırtında Manga yazılı formasını hediye etti. Manga Grubu vokalisti Ferman Akgül, konser boyunca Akhisarspor formasını üzerinden çıkarmadı.
Havai fişek gösteri eşliğinde Manga grubu özellikle seslendirdiği “Bir Kadın Çizeceksin, Cevapsız sorular ve Dursun Zaman” isimli şarkılarını Akhisarlı sevenler ile birlikte söyledi.

Çağlak Festivali tarihine Manga damgası

Çağlak Festivali tarihine Manga damgası

Çağlak Festivali tarihine Manga damgası

Çağlak Festivali tarihine Manga damgası

Çağlak Festivali tarihine Manga damgası

Çağlak Festivali tarihine Manga damgası

Çağlak Festivali tarihine Manga damgası

Çağlak Festivali tarihine Manga damgası

Çağlak Festivali tarihine Manga damgası

Çağlak Festivali tarihine Manga damgası

Çağlak Festivali tarihine Manga damgası

Çağlak Festivali tarihine Manga damgası

Çağlak Festivali tarihine Manga damgası

Çağlak Festivali tarihine Manga damgası

Çağlak Festivali tarihine Manga damgası
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