"Çağlar Aşan Mevlana Çağrısı" konferansı

TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Mevlana'nın düşüncesinin merkezinde öncelikle insan vardır. O insanı birim varlık olarak, çok değerli görerek ona yatırım yapmış, mesajını ona ulaştırma derdine düşmüştür." dedi.

Yılmaz, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Toplantı Salonunda düzenlenen "Çağlar Aşan Mevlana Çağrısı" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Mevlana'nın Türk İslam tarihinin çok önemli bir değeri olduğunu vurguladı.

Mevlana'nın 7 temel üzerinde yoğunlaştığını ve bunların merkezine de insanı koyduğunu vurgulayan Yılmaz, "Mevlana'nın düşüncesinin merkezinde öncelikle insan vardır. O insanı birim varlık olarak, çok değerli görerek ona yatırım yapmış, mesajını ona ulaştırma derdine düşmüştür. İkinci önemli kullandığı kavramı da gönüldür. Üçüncüsü aşk kavramıdır. Dördüncüsü Kur'an ve Hazreti Peygamber kavramı, onun söyleminde çok geçiyor." diye konuştu.

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- "Herkes onun gözünde potansiyel Müslümandır"

Mevlana'nın insanı ele alırken ayrım yapmayan bir düşünceyle hareket ettiğini ve kimseyi kategorilere göre ayırmadığını aktaran Yılmaz, şunları söyledi.