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Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın programdaki sözleri olay olmuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş'ın, TV5'te Çağlar Cilara'nın programında kullandığı ifadeler olay oldu. Program yayından kaldırılırken, Cilara ile yollar ayrıldı.

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın programdaki sözleri olay olmuştu

CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, TV5'te gazeteci Çağlar Cilara'nın programında yaptığı konuşmasında "LGBT konusunda onların kendi meclislerinde aldıkları kararları ve sorunlarının takipçisi olacağım. Biz LGBT için söylediklerimizin her zaman arkasındayız. Dün de böyle düşünüyorduk. Bugün de böyle düşünüyoruz. Biz onların insanca yaşamalarını sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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TAŞ'IN İFADELERİ SONRASI TV5 PROGRAMI YAYINDAN KALDIRDI

Taş'ın söz konusu ifadelerinin ardından sosyal medyada başlayan tartışma sonucunda ise, TV5 tarafından yapılan açıklamada Cilara'nın programının yayından kaldırıldığı duyuruldu.

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ÇAĞLAR CİLARA'DAN AÇIKLAMA: SORU SORMAYA DEVAM EDECEĞİM

Kanalın söz konusu duyurusunun ardından Twitter hesabından açıklama yapan Çağlar Cilara da, "TV5 macerası da bitti. Türkiye'de gazeteciler siyasi kutuplaşmanın, kavganın, gürültünün arasında kalıyor. Ben sorumu sorarım, haber çıkarırım, 8 yılda 3 binin üzerinde program yaptım. On binin üzerinde programlarımdan haber çıktı. Soru sormaya devam edeceğim merak etmeyin" dedi ve kanaldan ayrıldığını duyurdu.

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tv5 çağlar cilara Alper Taş

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