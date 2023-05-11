Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in eski karısı kimdir? 2. Sayfa konuğu Çağlar Ökten'in ilk eşi ve oğlu Artur'un annesi!

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in eski karısı merak konusu oldu. Seda Sayan ve eşi 2. Sayfa programına konuk oldu ve Gülşen Yüksel ile Müge Dağıstanlı'nın soruları doğrultusunda magazin gündemini değerlendirdi. Ünlü şarkıcının eşi, ilk evliliğini çok genç yaşta yaptı. Çağlar Ökten'in Artur adında bir oğlu vardır. İşte Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in eski karısı ile ilgili detaylar...

ÇAĞLAR ÖKTEN'İN ESKİ EŞİ KİMDİR?

Çağlar Ökten'in genç yaşta bir evlilik daha yaptığı biliniyor. Ünlü ismin, bu evlilikten Artur adında bir oğlu vardır.

12 yaşında olan Artur'un annesi, yani Çağlar Ökten'in ilk eşine dair ise bir bilgi bulunmasa da ünlü müzisyenin sevgilisi Lara Şehiroğlu bir dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Çağlar Ökten ile Lara Şehiroğlu'nun arasında Seda Sayan'ın girdiği ve ilişkilerini bitirdiği de konuşulan iddialar arasındaydı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten geçtiğimiz yıl evlendi.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten 21 Haziran 1987 tarihinde dünyaya geldi.

Çağlar Ökten Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.

Müzisyen Çağlar Ökten, Mersinlidir.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Prag'ta evlenmeyi düşünürken planlar da aksama oldu ve çift İstanbul'da nikah kıydı. Seda Sayan‘ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

SEDA SAYAN VGE ÇAĞLAR ÖKTEN ARASINDA KAÇ YAŞ VAR?

Çağlar Ökten ile Seda Sayan arasında 25 yaş fark vardır.

