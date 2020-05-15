Çağlar Söyüncü Barcelona'ya gidiyor!

İspanyol gazete Don Balon'a göre Barcelona, Leicester City'nin defans oyuncusu Çağlar Söyüncü ile ilgileniyor. İspanyol basını, Barcelona'nın Söyüncü'yü Pique'nin yerine almak istediğini öne sürdü. Çağlar, Harry Maguire'nin Manchester United'a satılmasının ardından forma giymeye başladı ve formayı bir daha kaptırmadı.

TARİHTEKİ EN PAHALI TÜRK OYUNCU

Leicester City ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Söyüncü için 55 milyon euro bonservis talep ediliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse tarihteki en pahalı Türk transferi olacak.



