SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Çağlar Söyüncü dünya devine gidiyor! Göğsümüzü kabartacak...

Çağlar Söyüncü dünya devine gidiyor! Göğsümüzü kabartacak...

07.07.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, İtalyan devi Inter'e transfer olmaya hazırlanıyor. Savunmacı arayışında olan Inter'in, stoper için belirlediği iki alternatiften biri Çağlar Söyüncü.

Çağlar Söyüncü dünya devine gidiyor! Göğsümüzü kabartacak...
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leicester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Leicester City ile sözleşmesinin son senesine giren Çağlar Söyüncü için transfer piyasası kızışmış vaziyette. Milli yıldızımız için son iddia ise İtalyan devi Inter olarak kayıtlara geçti. Mavililer, Çağlar için Leicester City ile temasa geçti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ INTER'E GİDİYOR

rgeg4

İtalyan devi Inter, Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü istiyor. Stoper için iki alternatif belirleyen Inter, Fiorentina'dan Nikola Milenkovic'in yanı sıra Leicester City'den Çağlar Söyüncü'yü düşünüyor.

Inter'in stoperleri Stefan de Vrij ya da Milan Skriniar'ın bu yaz takımdan ayrılma ihtimallerini okuyucularına duyuran gazete, bu bölgeyi en iyi şekilde dolduracak ismin Çağlar Söyüncü olduğunu belirtti. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 41 maça çıkan 26 yaşındaki stoperin Inter için biçilmiş kaftan olduğu vurgulandı. Ayrıca Çağlar Söyüncü'nün Inter'e transferinin kariyerinde sıçrama anlamına geldiği ve oyuncunun bu transfer için çok heyecanlı olduğu yazıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Juventus'ta iki ayrılık birden!Juventus'ta iki ayrılık birden!
Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak!Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak!
İşte Marcao'nun sözleşme detayları!İşte Marcao'nun sözleşme detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Kerem Aktürkoğlu'nu almak isteyen Prens Selman niyeti bozdu!

Kerem Aktürkoğlu'nu almak isteyen Prens Selman niyeti bozdu!

Adeta rezil oldu! Bu da mı olacaktı Ronaldo?

Adeta rezil oldu! Bu da mı olacaktı Ronaldo?

Galatasaray bombayı patlattı!

Galatasaray bombayı patlattı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ampul ve patatesle sorunu anında çözün! Nasıl mı...?

Ampul ve patatesle sorunu anında çözün! Nasıl mı...?

Bir dönem Doktorlar'da yer aldı! Sert ifadeleri dikkat çekti

Bir dönem Doktorlar'da yer aldı! Sert ifadeleri dikkat çekti

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.