Çağla'ya görkemli yeni yaş partisi
Çağla Şıkel yeni yaşını ailesi ve arkadaşlarıyla kutladı.
Ünlü manken Çağla Şıkel yeni yaşını gecikmeli bir parti ile kutladı.
Çağla'ya görkemli yeni yaş partisi
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39 yaşına basan Şıkel'in Cihangir Hazine'deki doğum günü partisine ailesi ve yakın dostları katıldı.
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Geceye katılanlar arasında Alişen ve 3 aydır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Buse Varol da vardı...
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Özge Ulusoy da gecede yakın dostu Çağla Şıkel'i yalnız bırakmadı.
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