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Çağla'ya görkemli yeni yaş partisi

MAGAZİN HABERLERİ | 13.01.2018 09:37 | Son Güncelleme 9 saat önce

Çağla Şıkel yeni yaşını ailesi ve arkadaşlarıyla kutladı.

Ünlü manken Çağla Şıkel yeni yaşını gecikmeli bir parti ile kutladı.

Çağla'ya görkemli yeni yaş partisi

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39 yaşına basan Şıkel'in Cihangir Hazine'deki doğum günü partisine ailesi ve yakın dostları katıldı.
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Geceye katılanlar arasında Alişen ve 3 aydır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Buse Varol da vardı...
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Özge Ulusoy da gecede yakın dostu Çağla Şıkel'i yalnız bırakmadı.
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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şikel doğum günü

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