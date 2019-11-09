Çağlayan Adliyesi'nde intihar etmişti! Yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan toprağa verildi

İbrahim Özkan için, Şişli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Seray Şahiner, eşinin tabutunun başında başsağlığı dileklerini kabul etti.

Şahiner tabutu öpüp uzun süre sarıldı. Öztürk'ün naaşı, toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

NE OLMUŞTU?

35 yaşındaki İbrahim Özkan 7 Ksım Perşembe günü duruşmalar devam ederken Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 7. kattan aşağı atladı. Adliyenin atruim alanına düşen Özkan'ın üzerine öldü sanılarak gazete örtüldü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşadığını belirledi. Ağır yaralı Özkan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak adliyenin karşısındaki özel bir hastaneye kaldırılan İbrahim Özkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkan'ın, İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 4 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Kararda, hükmün açıklanması ise geri bırakılmış.

Daha önceki savunmalarında alkollü araç kullandığı için pişman olduğunu söyleyen Özkan, duruşmada anksiyete bozukluğu olduğunu söyleyerek beraatini istemişti. İntihar etmeden önce görülen karar duruşmasında ise Özkan'ın, “Bir daha böyle birşey inşallah başıma gelmez” dediği öğrenildi.

(DHA)