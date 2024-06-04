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  4. Çağlayan Adliyesi’nde intihar şoku! Tutuklandığını öğrenince kendini 6. kattan attı

Çağlayan Adliyesi’nde intihar şoku! Tutuklandığını öğrenince kendini 6. kattan attı

04.06.2024 17:35
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Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'nda korkunç bir intihar olayı yaşandı. Z.T (36) isimli şahıs, yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı çıkınca, kendini 6. kattan aşağı attı. Z.T. hayatını kaybederken, olay yerinde büyük panik yaşandı. İşte detaylar...

Çağlayan Adliyesi’nde intihar şoku! Tutuklandığını öğrenince kendini 6. kattan attı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda Z.T. (36) isimli şahıs, annesine ve kız kardeşine karşı olmak üzere ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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Daha sonra Z.T’nin, çıkarıldığı İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nce, hakkında yaklaşmama kararı bulunmasına rağmen bu kararı ihlal ettiği de dikkate alınarak tutuklanmasına karar verildi.

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Bunun üzerine Z.T., Sulh Ceza Hakimliklerinin bulunduğu D2 Blok 6. kattaki korkulukların üzerine çıktı ve kendini aşağı attı. 6. kattan eksi 2’ye düşen Z.T. hayatını kaybederken, olay yerinde inceleme yapıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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İntihar çağlayan adliyesi
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