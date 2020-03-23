Çağlayan Adliyesi'nde koronavirüs şoku! Mahkeme hakimleri ve personel karantinaya alındı

\u00d6te yandan Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl'\u00fcn de adalet hizmetlerinde koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 al\u0131nacak tedbirlerle ilgili yap\u0131lan kritik toplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan a\u00e7\u0131klama yapaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Bu kadar\u0131na pes! Sahile masa kurup okey oynad\u0131larYer: \u0130stanbul! Koronavir\u00fcs\u00fc bahane ederek gasp ettiAt kestanesi faydalar\u0131 nelerdir? Tam bir \u015fifa kayna\u011f\u0131!