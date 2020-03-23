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  4. Çağlayan Adliyesi'nde koronavirüs şoku! Mahkeme hakimleri ve personel karantinaya alındı

Çağlayan Adliyesi'nde koronavirüs şoku! Mahkeme hakimleri ve personel karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 12:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Çağlayan 17. Ağır Ceza Mahkmesi'nde bir hakimin ilk testinde koronavirüse rastlandı, mahkeme hakimleri ve personeli karantinaya alındı.

Çağlayan Adliyesi'nde koronavirüs şoku! Mahkeme hakimleri ve personel karantinaya alındı

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili yapılan kritik toplantının ardından açıklama yapacağı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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