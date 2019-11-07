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Çağlayan Adliyesi'ndeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazar Seray Şahiner'in eşi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 18:12 | Son Güncelleme

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu öğrenildi.

Çağlayan Adliyesi'ndeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazar Seray Şahiner'in eşi çıktı

İbrahim Özkan (35), öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda 4. katta bulunan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girdi. "Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan Özkan, daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi. Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan daha sonra aşağı atladı.

Adliyenin -3'üncü katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özkan hastanede yaşamını yitirdi. Olay adliyede çok büyük paniğe yol açtı. Olay anını gören bir kadın baygınlık geçirdi. Polis olay yerini bir süre güvenlik çemberinde tuttu.

Son dakika... Çağlayan Adliyesi'nde intihar! Üst katlardan atladıSon dakika... Çağlayan Adliyesi'nde intihar! Üst katlardan atladı

YAZARIN EŞİ ÇIKTI

İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner ile kısa bir süre önce evlendiği öğrenildi. Özkan'ın intihar sebebi henüz belirlenemedi.

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