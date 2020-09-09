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Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma:4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 17:40 | Son Güncelleme

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Polis ekiplerinin anında müdahale ettiği olayda şans eseri yaralanan olmazken 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Adalet Sarayı önünde meydanda iki grup bir birine silahla ateş etti. Aralarında husumet bulunan 2 grup görülen duruşmalarının ardından adliye önünde bir birlerine silah çektiler. Bir birlerine ateş açan gruba adliye önünde bekleyen polisler anında müdahale etti. Polislerin müdahale ettiği şahıslar kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Şans eseri yaralanan olmadığı olayda 4 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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