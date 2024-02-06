Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıdan ilk görüntüler

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı girişimine ait anlar ortaya çıktı. 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar da görüntüler de yer aldı.
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