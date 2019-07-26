HABER

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 18:56 | Son Güncelleme

Önceki dönem Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan’ın kızı Feyza ile Hanifi Yazıcı’nın oğulları dünyaevine girdiler.

Önceki dönem Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan’ın kızı Feyza ile Hanifi Yazıcı’nın oğulları dünyaevine girdiler. Çiftin düğün töreni Bursa siyaseti, iş dünyası ve çok sayıda davetliyi buluşturdu.
2014-2019 yılları arasında Orhangazi Belediye Başkanlığı yapan Neşet Çağlayan ile Zöhre Çağlayan’ın kızları Feyza ile Erzurumlu işadamı M. Hanifi ve Nihal Yazıcı’nın oğulları Furkan Yazıcı, Sakallı Tesislerinde düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdiler. Çiftin düğün törenine AK Parti Bursa Milletvekilleri, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Eski milletvekiller İsmail Aydın, İsmet Su, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, eski kaymakamlardan Mustafa Selman Yurdaer, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Orhangazi’deki siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle muhtarları, işadamları, STK temsilcileri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Eski başkan Neşet Çağlayan davetlileri kapıda karşılayıp ağırladı.

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Makyajsız ve bikinili! Beğeni topladı

Makyajsız ve bikinili! Beğeni topladı

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması

Feyzioğlu açıkladı: Tutukluk süreleri azalacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.