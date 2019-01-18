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Çağlayancerit'te çığ düştü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 00:25 | Son Güncelleme

BELEDİYE BAŞKANI: 1 KİŞİNİN ÇIĞ ALTINDA OLDUĞU KANAATİNDEYİZ Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kaldığı belirtilen kişiyi kurtarmak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI: 1 KİŞİNİN ÇIĞ ALTINDA OLDUĞU KANAATİNDEYİZ

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kaldığı belirtilen kişiyi kurtarmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Son durum hakkında bilgi veren Çağlayancerit Belediye Başkanı Üzeyir Kızılseki, "Akdere Mahallemize bağlı Keklicek mevkiinde bir vatandaşımızın kaynak suyunu kontrol etmek üzere araziye çıktığını ve bir daha dönmediği ihbarını aldık. Araştırmalarımız neticesinde bu vatandaşımızın üzerine çığ düştüğü kanaatine vardık. Şu anda tüm ekiplerimiz vatandaşlarımızın desteğiyle olay mahalline ulaşmaya çalışıyoruz. Tek temennimiz vatandaşımızı sağ salim kurtarıp evine, çocuklarının yanına göndermek. Tüm vatandaşlarımızın duasına ve desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Başkan Üzeyir Kızılseki, ayrıca, Soğukpınar Mahallesi'nde bir evin üzerine çığ düştüğünü ve can kaybı yaşanmadığını, sabah da Engizek Mahallesi'nde çiftliğin üzerine çığ düştüğünü, 10-15 hayvanın telef olduğunu söyledi.

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