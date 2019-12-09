HABER

Çağlayan'da 4 katlı binanın çatısında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 17:57 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de tekstil atölyelerinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Çağlayan'da 4 katlı binanın çatısında yangın

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de tekstil atölyelerinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın atölyelere ve yan binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çağlayan Yayla Sokakta bulunan bir binanın çatısında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Tekstil atölyelerinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısında çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çatıyı tamamen saran alevler nedeniyle binada çalışan kişiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya itfaiye aracının merdiveni yardımıyla su ve köpük sıkarak müdahalede bulundu. Yangın atölyelere ve yan binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(FOTOĞRAF)

Çağlayan'da 4 katlı binanın çatısında yangın

PARTNER Kan donduran olay! Bakire kızları... Kan donduran olay! Bakire kızları...
Atatürk heykelini yapan sanatçı: Anadolu'nun bütün renkleri var (3)Atatürk heykelini yapan sanatçı: Anadolu'nun bütün renkleri var (3)
Adıyaman'da tefeci operasyonu: 2 tutuklamaAdıyaman'da tefeci operasyonu: 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Türkiye'den Nobel kararı!

Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın

Ölü bulunan istihbarat subayının evinin önünde gizemli görüntü!

Son dakika: Yargıtay'dan Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki darbe davasında karar

14 kişi ağırlaştırılmış müebbet almıştı! Yargıtay’ın kararı belli oldu

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Polis kıyafetiyle yakalandı 'Dizi setinde çalışıyorum' dedi

Polis kıyafetiyle yakalandı, kendini böyle savundu

İstanbul Bağcılar'da ortalık karıştı: 1 ölü

Bağcılar'da ortalık karıştı: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.