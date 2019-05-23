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Çağlayan'da göçmenlerin umut pazarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

MADDİ sıkıntılar nedeniyle ülkelerinden ayrılarak para kazanmak için İstanbul’a gelen göçmenler, Çağlayan’da günlük işlerde çalışmak için sabahın erken saatlerinde beklemeye başlıyorlar.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- MADDİ sıkıntılar nedeniyle ülkelerinden ayrılarak para kazanmak için İstanbul’a gelen göçmenler, Çağlayan’da günlük işlerde çalışmak için sabahın erken saatlerinde beklemeye başlıyorlar. Yanlarına yanaşan araçlarla para konusunda pazarlıkta anlaşan göçmenlerin bazıları iş bulmanın sevincini yaşıyor, bazıları da umudunu bir başka güne taşıyor. Göçmenler, Çağlayan Taşocağı Caddesi’nde her gün aynı noktada sabahın erken saatlerinde toplanıyorlar. Aralarında Afganistan, Özbekistan, Moğolistan ve Türkmenistanlı, Suriyeli göçmenlerin bulunduğu grup, günlük işlerde çalışmak için kendilerini alacak araçların yolunu gözlüyor. Yanlarına yaklaşan araçtakilerle para konusunda anlaşan göçmenlerin bazıları sevinçle işe gidiyor. GÜNLÜK 50 İLE 100 LİRA ARASINDA KAZANIYORUZ İstanbul’a bir sene önce geldiğini belirten Afganistanlı 23 yaşındaki Eşref Ahmedi günlük işlerde aldığı ücretlerin 50 ile 100 lira arasında değiştiğini söyledi. Kazandığı paraları ailesine gönderdiğini belirten Ahmedi, "Burası bekleme noktamız. İşverenler gelip bizi buradan alıyorlar. Burada Afganistan, Özbekistan, Moğolistan ve Türkmenistan uyruklu insanlar bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren akşama kadar iş bekliyoruz. Bazıları günlük 50-60 lira bazısı ise 100 lira veriyor. Yapacağımız işe göre ücret değişiyor. Toplu olarak evlerde kalıyoruz. Ailemiz Afganistan’da buradan kazandığımız paraları ailemize gönderiyoruz” dedi. “PİYASA ÇOK KÖTÜ, BİR İŞ İÇİN HERKES ARACIN BAŞINA ÜŞÜŞÜYOR” 2 senedir İstanbul’da olduğunu söyleyen Afganistanlı Nusret Kerim ise ," Piyasa kötü olduğu için şu an iş yok. Şu an Ramazan ayı yaklaşık 1 ay çalışmayan işçi var. Bunlar kendi masraflarını dahi karşılayamıyorlar. Bazısı var haftada bir gün çalışıyor bazısı var ayda bir gün çalışıyor. Sabah saatlerinde buraya geliyoruz akşam saat dörde kadar bekliyoruz. Bir iş için herkes aracın başına üşüşüyor. Biz genelde ustaların yanında çalışıyoruz. Ev taşıma, inşaat malzemesi taşıma işleri yapıyoruz” dedi.

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