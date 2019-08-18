ÇAĞLAYAN'DA HALK OTOBÜSÜ ANİDEN FREN YAPAN KAMYONA ÇARPTI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Kâğıthane D - 100 karayolunda, emniyet şeridinden yola girmeye çalışan otomobile çarpmamak için sürücüsünün fren yaptığı kamyona halk otobüsü arkadan çarptı. Kazada, ön camı kırılan otobüsün şoförü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, D - 100 karayolu Çağlayan Mevkii Edirne yönünde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BS 244 plakalı kamyon sürücüsü seyir halindeyken, emniyet şeridinden gelen bir otomobil sürücüsü aniden yola girmek istedi. Kamyon sürücüsü otomobile çarpmamak için fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen Otobüs A. Ş.'ye bağlı Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı seferini yapan halk otobüsü kamyona çarptı. Kazada, ön camı kırılan otobüsün şoförü hafif şekilde yaralandı. Otobüste bulunan 20 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı otobüs şoförünü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle D - 100 karayolu Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Otobüsün kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza sırasında kamyonda bulunan Berdan Kaya, "Biz normal yoldan geliyorduk. Emniyet şeridinden geldi otomobil önümüze kırdı. Biz fren yaptık, o çıktı. Otobüs de geldi bize vurdu. Otomobil kaçtı, gitti. Otobüs şoförü yaralandı, ambulans aldı götürdü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan otobüsten görüntü

Otobüsün camlarının kırık olması

-Otobüsteki yolcuların yol kenarında beklemesi

-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Ambulanstan görüntü

-Oluşan trafikten görüntü

-Ambulansın gidişi

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve yakın detaylar

